Большая часть боевиков Вооружённых сил Украины с острова Змеиный, вопреки заявлениям киевской власти, до сих пор остается в плену.
Об этом сообщают корреспонденты "Русской Весны".
По словам сестры одного из пленных, порядка 75 морских пехотинцев и пограничников ВСУ уже пятый месяц находятся в плену и никто ничего о них не знает.
Родственники пленных обращались в Международный комитет Красного Креста и в ГУР Минобороны Украины, но информацию им не предоставляют.
Ранее киевский режим сначала объявил гарнизон острова погибшим, а затем — что выживших обменяли и вернули домой, однако на самом деле это не так, и большая часть пленных националистов ВСУ такими и остаются.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.