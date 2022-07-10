Большая часть боевиков ВСУ со Змеиного, вопреки заявлениям Киева, ещё в плену

Большая часть боевиков Вооружённых сил Украины с острова Змеиный, вопреки заявлениям киевской власти, до сих пор остается в плену.

Об этом сообщают корреспонденты "Русской Весны".

По словам сестры одного из пленных, порядка 75 морских пехотинцев и пограничников ВСУ уже пятый месяц находятся в плену и никто ничего о них не знает.

Родственники пленных обращались в Международный комитет Красного Креста и в ГУР Минобороны Украины, но информацию им не предоставляют.

Ранее киевский режим сначала объявил гарнизон острова погибшим, а затем — что выживших обменяли и вернули домой, однако на самом деле это не так, и большая часть пленных националистов ВСУ такими и остаются.