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Глава Минобороны Украины: ВСУ истощены и несут большие потери

Силовые структуры

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, украинская армия истощена и несёт огромные потери.

Глава Минобороны Украины: ВСУ истощены и несут большие потери

В связи с этим глава оборонного ведомства заявил о необходимости пересмотреть оперативную стратегию украинской армии, укрепить и перестроить её на ряде направлений.

Кроме того, Резников потребовал от западных партнёров Украины поставить ей ещё больше оружия и тяжёлой техники.

"Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", — сказал Резников в разговоре с The Wall Street Journal.

Резников уточнил, что теперь Киев просит Запад сделать упор на поставках не ракетных систем малой дальности NLAW и Javelin, а дальнобойной артиллерии.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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