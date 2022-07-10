По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, украинская армия истощена и несёт огромные потери.
В связи с этим глава оборонного ведомства заявил о необходимости пересмотреть оперативную стратегию украинской армии, укрепить и перестроить её на ряде направлений.
Кроме того, Резников потребовал от западных партнёров Украины поставить ей ещё больше оружия и тяжёлой техники.
"Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", — сказал Резников в разговоре с The Wall Street Journal.
Резников уточнил, что теперь Киев просит Запад сделать упор на поставках не ракетных систем малой дальности NLAW и Javelin, а дальнобойной артиллерии.
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С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.