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МВД Украины: на воинском учёте в терцентрах стоят более 3 млн человек

Силовые структуры

На воинском учёте в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Незалежной не по месту жительства стоят более трёх миллионов человек, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

МВД Украины: на воинском учёте в терцентрах стоят более 3 млн человек

Как подчеркнул украинский министр, эти граждане могут быть мобилизованы по запросу ВСУ.

"Более 3 млн граждан сегодня состоят на учёте в военкоматах не по месту их жительства. И это вопрос, который должен быть решён в ближайшее время, и в первую очередь это должно быть позицией самих граждан, которые должны стать на воинский учёт", — цитирует главу МВД "Страна.ua".

Как уточнил Монастырский, то, что повестки украинцам вручают прямо на улице, не противоречит закону и таким образом формируется "запас" для ВСУ. При этом министр подчеркнул, что проблем для передвижения граждан между областями страны не должно быть.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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