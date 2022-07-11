МВД Украины: на воинском учёте в терцентрах стоят более 3 млн человек

На воинском учёте в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Незалежной не по месту жительства стоят более трёх миллионов человек, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Как подчеркнул украинский министр, эти граждане могут быть мобилизованы по запросу ВСУ.

"Более 3 млн граждан сегодня состоят на учёте в военкоматах не по месту их жительства. И это вопрос, который должен быть решён в ближайшее время, и в первую очередь это должно быть позицией самих граждан, которые должны стать на воинский учёт", — цитирует главу МВД "Страна.ua".

Как уточнил Монастырский, то, что повестки украинцам вручают прямо на улице, не противоречит закону и таким образом формируется "запас" для ВСУ. При этом министр подчеркнул, что проблем для передвижения граждан между областями страны не должно быть.