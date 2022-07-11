Подоляк: Украине нужны три типа оружия, чтобы переломить ход СВО — HIMARS и БТР

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал пост, в котором заявил, что для "переломного" момента в спецоперации, Киеву необходимо три вида оружия.

По мнению советника ОП, западные партнёры должны предоставить Незалежной:

HIMARS,

тяжёлую артиллерию,

БТР.

"Хотим ли мы поворотного момента? 3 компонента… HIMARS для высокоточного наведения на тыловые базы, логистику", — заявил Подоляк. — Тяжёлая артиллерия на передовой позволяет сравняться по численности. БТР для "кулаков прорыва"… Больше орудий, быстрее очистим нашу землю от русских".

Как подчеркнул советник, только благодаря вооружению, ВСУ смогут переломить ход битвы в том числе и в Донбассе.