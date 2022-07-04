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Подоляк опубликовал шесть требований Украины к России: первое — прекращение огня

Силовые структуры

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал требования Киева к Москве. Всего таковых получилось шесть.

Так, согласно опубликованному в соцсетях посту, первое требование — немедленное прекращение огня. Кроме того, советник ОП Зеленского перечислил ещё ряд ультиматумов:

  • вывод z-войск с Украины,
  • возвращение похищенных граждан,
  • выдача военных преступников,
  • механизм репараций,
  • признание суверенных прав Украины.

Как отметили в Киеве, это требования выдвинуты в ответ на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что переговоры между Россией и Украиной "рано или поздно" возобновятся. Но для этого, властям Незалежной стоит ещё раз "понять все условия Москвы".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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