Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал требования Киева к Москве. Всего таковых получилось шесть.
Так, согласно опубликованному в соцсетях посту, первое требование — немедленное прекращение огня. Кроме того, советник ОП Зеленского перечислил ещё ряд ультиматумов:
Как отметили в Киеве, это требования выдвинуты в ответ на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что переговоры между Россией и Украиной "рано или поздно" возобновятся. Но для этого, властям Незалежной стоит ещё раз "понять все условия Москвы".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам военного аналитика, ПВО могли не справиться с массовым обстрелом.