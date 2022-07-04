Подоляк опубликовал шесть требований Украины к России: первое — прекращение огня

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал требования Киева к Москве. Всего таковых получилось шесть.

Так, согласно опубликованному в соцсетях посту, первое требование — немедленное прекращение огня. Кроме того, советник ОП Зеленского перечислил ещё ряд ультиматумов:

вывод z-войск с Украины,

возвращение похищенных граждан,

выдача военных преступников,

механизм репараций,

признание суверенных прав Украины.

Как отметили в Киеве, это требования выдвинуты в ответ на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что переговоры между Россией и Украиной "рано или поздно" возобновятся. Но для этого, властям Незалежной стоит ещё раз "понять все условия Москвы".