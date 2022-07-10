Артиллерия ВС РФ уничтожила установку новейших ракет НАТО Brimstone на Украине

В рамках специальной военной операции на Украине ВС РФ продолжают уничтожать военные объекты противника, в том числе нанося удары по местам дислокации вооружения, поставленного для ВСУ западными странами.

Очередным военным успехом российской армии стало уничтожение установки новейших натовских ракет Brimstone. Удар по объекту был нанесён в тот момент, когда ВСУ осуществляли запуск ракет из установки, замаскированной под гражданский грузовик. Сообщая об этом, "Русская весна" уточняет, что тактикой ВС РФ является определение момента пуска украинскими военными ракет, после чего российские артиллеристы ликвидируют саму пусковую установку.