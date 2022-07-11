Украинских морпехов обучали по инструкциям для чеченских террористов

Российские силовики нашли в ноутбуке морпеха ВСУ инструкцию для террористов, которая была подготовлена с учётом опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов.

На первых страницах инструкции указано, что документ захватили во время "оперативных мероприятий в Чеченской Республике", передаёт РИА Новости. Первая часть инструкции посвящена ведению боёв в горах и лесах. В неё включены следующие параграфы:

"Неудобство для внезапного нападения врага";

"Удобство охраны и обороны";

"Оборудование тайника для хранения оружия, боеприпасов, экипировки и продовольствия";

"Наличие поблизости питьевого источника";

"Организация засад на врага";

"Минирование местности".

Во второй части инструкции прописаны правила ведения боевых действий в населённых пунктах. Здесь содержится информация о методах конспирации в городских условиях в случае раскрытия властями террористической ячейки.

По информации агентства, ВСУ заранее готовились к операциям против российской армии.