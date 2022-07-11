Российские силовики нашли в ноутбуке морпеха ВСУ инструкцию для террористов, которая была подготовлена с учётом опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов.
На первых страницах инструкции указано, что документ захватили во время "оперативных мероприятий в Чеченской Республике", передаёт РИА Новости. Первая часть инструкции посвящена ведению боёв в горах и лесах. В неё включены следующие параграфы:
Во второй части инструкции прописаны правила ведения боевых действий в населённых пунктах. Здесь содержится информация о методах конспирации в городских условиях в случае раскрытия властями террористической ячейки.
По информации агентства, ВСУ заранее готовились к операциям против российской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.