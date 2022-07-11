Сладков: ВСУ бьют по нашим центрам принятия решений, пора жёстко отвечать

Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.

"Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом", — сообщил репортёр.

Он добавил, что атаки наносились по небольшим, но важным центрам. Предоставить конкретную информацию, касающуюся нанесенного урона и месторасположения целей, журналист не смог, так как она относится к военной тайне. Сладков уточнил, что раз это известно корреспондентам, "значит знают и многие другие".

Репортёр искренне негодует, как такое можно было допустить. Он призвал российские предприятия ВПК обеспечить союзные силы техническими средствами, чтобы не допускать подобных происшествий.

Что касается средств нападения, здесь в ВС России всё в порядке. Накануне появилось видео, как российская авиационная ракета "Изделие 305" поразила цель в здании, влетев прямо форточку.