Вооруженные силы РФ вместе с ополчением Донецкой и Луганской народных республик освободили от националистов ВСУ населённые пункты Триполье и Владимировка.
С таким сообщением утром 11 июля выступил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Линия фронта продвинулась далеко вперед. Подразделения НМ ЛНР идут вперед, помогая освобождать территории ДНР", — заявил он.
Это означает, что союзники открыли дорогу на Артёмовск.
"Наши войска уверенно продвигаются к Артёмовску. Скоро начнутся бои за город", — прокомментировал сообщение военкор и донбасский ополченец Максим Фомин.
Украинские вооружённые формирования продолжают отступать с Донбасса, но всё также ожесточённо обстреливают мирные города ЛДНР. Как ранее сообщалось, стрельбу из ствольной артиллерии и РСЗО националисты ведут именно из артёмовского укрепрайона.
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