Союзные силы ЛДНР и РФ освободили Владимировку и Триполье, на очереди Артёмовск

Вооруженные силы РФ вместе с ополчением Донецкой и Луганской народных республик освободили от националистов ВСУ населённые пункты Триполье и Владимировка.

С таким сообщением утром 11 июля выступил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Линия фронта продвинулась далеко вперед. Подразделения НМ ЛНР идут вперед, помогая освобождать территории ДНР", — заявил он.

Это означает, что союзники открыли дорогу на Артёмовск.

"Наши войска уверенно продвигаются к Артёмовску. Скоро начнутся бои за город", — прокомментировал сообщение военкор и донбасский ополченец Максим Фомин.

Украинские вооружённые формирования продолжают отступать с Донбасса, но всё также ожесточённо обстреливают мирные города ЛДНР. Как ранее сообщалось, стрельбу из ствольной артиллерии и РСЗО националисты ведут именно из артёмовского укрепрайона.