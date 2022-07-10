Военкор Поддубный: ночью ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Донбассу

Ночью 10 июля вооружённые украинские формирования унесли массированный ракетный удар по всей территории, контролируемой союзными силами ВС РФ и ополчения ЛДНР.

Несколько последних дней ВСУ ожесточённо обстреливают Донбасс. Эксперты предполагают, что таким образом боевики киевского режима мстят за успехи союзников, которые продолжают освобождать населённые пункты от националистов.

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что всю ночь над городами ЛДНР и освобожденных территорий интенсивно работали системы ПВО.

"Такого количества пусков не видел с момента работы в Изюме", — признался журналист.

Он призывал российское командование продолжать усиливать эшелонированную систему ПВО и ПРО. Причём делать это не только в зоне спецоперации, в защите нуждаются и граничащие с Украиной регионы РФ. Выполнение всех целей СВО займёт определённое время, а тем временем дальность ударов, которые могут наносить украинские националисты, растёт, напомнил военкор.