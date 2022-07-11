Чеченские и русские добровольцы вынесли с территории ВСУ погибших сослуживцев

Продолжаются ожесточённые бои в рамках специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Военный корреспондент Геннадий Дубовой опубликовал видеозапись (18+), демонстрирующую проникновение спецгруппы под командованием Тимура Ибриева с позывным "Талиб" и чеченского полка "Ахмат-1" на территорию, подконтрольную Вооружённым силам Украины.
Целью данной операции был вынос тел погибших в боях сослуживцев, с чем русские и чеченские бойцы справились успешно, несмотря на опасность участка и угрозу обстрелов на вражеской территории.
"Русские и чеченцы своих не бросают!" — говорится в описании к видеоролику.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.