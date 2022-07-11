Чеченские и русские добровольцы вынесли с территории ВСУ погибших сослуживцев

Продолжаются ожесточённые бои в рамках специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Чеченские и русские добровольцы выносят с вражеской территории тела погибших товарищей

Военный корреспондент Геннадий Дубовой опубликовал видеозапись (18+), демонстрирующую проникновение спецгруппы под командованием Тимура Ибриева с позывным "Талиб" и чеченского полка "Ахмат-1" на территорию, подконтрольную Вооружённым силам Украины.

Целью данной операции был вынос тел погибших в боях сослуживцев, с чем русские и чеченские бойцы справились успешно, несмотря на опасность участка и угрозу обстрелов на вражеской территории.

"Русские и чеченцы своих не бросают!" — говорится в описании к видеоролику.