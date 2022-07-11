Ударами ВКС России по базам в Харькове уничтожено около 250 боевиков ВСУ

Точечными ударами Воздушно-космических сил России по базам националистических формирований и иностранных наёмников в Харькове ликвидировано около 250 бандеровцев.

Также уничтожено до 25 единиц военной техники, сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Юбилейное, Славяносербск в Луганской Народной Республике, Изюм в Харьковской области, Новодачное, Новая Каховка в Херсонской области и города Херсон, подытожили в ведомстве.