Точечными ударами Воздушно-космических сил России по базам националистических формирований и иностранных наёмников в Харькове ликвидировано около 250 бандеровцев.
Также уничтожено до 25 единиц военной техники, сообщает Минобороны РФ.
Помимо этого, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Юбилейное, Славяносербск в Луганской Народной Республике, Изюм в Харьковской области, Новодачное, Новая Каховка в Херсонской области и города Херсон, подытожили в ведомстве.
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