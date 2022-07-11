Военный с позывным "Штирлиц" из Германии приехал сражаться в Донбасс за ДНР

Николай Благодеров с позывным "Штирлиц" впервые приехал в Донбасс восемь лет назад. Сначала житель Германии стал военным корреспондентом штаба Славянского гарнизона, затем — заместителем командира 5-й роты специального назначения внутренних войск МВД ДНР. Он признаётся, что в 2014 году в западной прессе информацию о ситуации на Украине преподносили только с одной стороны, поэтому юноша решил сам разобраться в происходящем.

"Из военной формы у меня были только берцы, никого из ополченцев я не знал", — рассказывает молодой человек.

Благодерову тогда было всего 19 лет, поэтому ему предложили быть военным корреспондентом. Когда обстановка в регионе немного наладилась, он вернулся в Германию. Однако после начала военной спецоперации уроженец России принял решение снова поехать в Донбасс и защищать мирных жителей.

"Добираться на этот раз пришлось через Латвию. Кстати, там вопреки тому, что нам вещают по телевизору, очень многие люди поддерживают спецоперацию. И жалуются на бедственное положение, которое стало результатом европейских санкций по отношению к России", — заявил он в беседе с "МК".

Военнослужащий обратился к жителям западных стран и посоветовал им не закрывать глаза на фашизм, поскольку история 1941 года может повториться.