Шурыгин: Украина начала получать боевые самолёты из-за границы

Еще в 2021 году Украина при помощи стран Восточной Европы начала восстанавливать свою военную авиацию.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, после распада СССР Украина получила большое количество боевых самолётов.

"Многие около 20 лет стояли разукомплектованными по разным причинам на земле. У многих из них не было двигателей, у кого-то другого оборудования, без которого они не могли подняться в воздух. Но еще прошлой осенью Украина начала восстанавливать эти самолеты с помощью своих союзников", — цитируют "Известия" обозревателя.

Он отметил, что часть самолётов вывезли на ремонтные заводы в Болгарию, Польшу и Румынию.

Также нельзя исключить того факта, что Вашингтон простимулировал Болгарию, имеющую несколько Су-25, чтобы та передала штурмовые истребители Киеву.

"Сейчас можно сказать, что Украина получает штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 из-за границы", — подытожил Шурыгин.