Экс-главком ВДВ Шаманов: очистить только Донбасс не имеем права

Экс-главком ВДВ России Владимир Шаманов объяснил, почему СВО не будет ограничена Донбассом, и назвал следующую цель — Одесса.

Глава "Ассоциации героев" отметил, первый этап российской спецоперации завершён — поставленные цели достигнуты. Теперь настало время двигаться дальше, поскольку есть чёткая задача — денацифицировать и демилитаризировать Украину.

И решить её, по словам генерал-полковника, в рамках "всего лишь двух областей" невозможно, поскольку военный потенциал Украины располагается и в Киевской, и в Львовской, и в Черниговской областях — "везде, где при СССР располагались военные объекты — склады, аэродромы, базы.

"Ограничиваться Донбассом неправильно. Если не разрешить проблему денацификации и демилитаризации Украины сейчас, то она потянется и дальше в будущее, — сказал Шаманов в интервью АиФ, приведя аналогию с шахматной партией: — если взял фигуру — ходи".

В противном случае будущим поколениям российских военных придётся решать этот вопрос.

"Дорога на Одессу"

Генерал-полковник Шаманов отметил, что следующий стратегически важный город — Одесса, которая сейчас, когда идёт продвижение союзных войск в районе Николаева, "заблокирована, как аппендицит", но, когда зачистят группировку между Днепром и Изюмом, настанет ее очередь.