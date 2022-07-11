Экс-главком ВДВ России Владимир Шаманов объяснил, почему СВО не будет ограничена Донбассом, и назвал следующую цель — Одесса.
Глава "Ассоциации героев" отметил, первый этап российской спецоперации завершён — поставленные цели достигнуты. Теперь настало время двигаться дальше, поскольку есть чёткая задача — денацифицировать и демилитаризировать Украину.
И решить её, по словам генерал-полковника, в рамках "всего лишь двух областей" невозможно, поскольку военный потенциал Украины располагается и в Киевской, и в Львовской, и в Черниговской областях — "везде, где при СССР располагались военные объекты — склады, аэродромы, базы.
"Ограничиваться Донбассом неправильно. Если не разрешить проблему денацификации и демилитаризации Украины сейчас, то она потянется и дальше в будущее, — сказал Шаманов в интервью АиФ, приведя аналогию с шахматной партией: — если взял фигуру — ходи".
В противном случае будущим поколениям российских военных придётся решать этот вопрос.
Генерал-полковник Шаманов отметил, что следующий стратегически важный город — Одесса, которая сейчас, когда идёт продвижение союзных войск в районе Николаева, "заблокирована, как аппендицит", но, когда зачистят группировку между Днепром и Изюмом, настанет ее очередь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.