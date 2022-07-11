Бойцы армии ДНР заметили, что ВСУ стали применять новую тактику, которая иногда даёт результат. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.
Суть её в том, что сначала противник делает по выбранной цели два залпа РСЗО "Ураган", чтобы разрядить ПВО, а после этого делает залп более дорогими и точными ракетами РСЗО HIMARS, пояснил он.
Ранее эксперт Юрий Подоляка рассказал о новой тактике "активной обороны", которую ВСУ стали применять в Донбассе. Теперь они так упорно за населённые пункты больше не держатся, а оставляют их и пытаются контратаковать после захода туда российских войск.
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