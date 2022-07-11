Безсонов: ВСУ стали применять новую тактику при стрельбе из РСЗО HIMARS

Бойцы армии ДНР заметили, что ВСУ стали применять новую тактику, которая иногда даёт результат. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

Суть её в том, что сначала противник делает по выбранной цели два залпа РСЗО "Ураган", чтобы разрядить ПВО, а после этого делает залп более дорогими и точными ракетами РСЗО HIMARS, пояснил он.

Ранее эксперт Юрий Подоляка рассказал о новой тактике "активной обороны", которую ВСУ стали применять в Донбассе. Теперь они так упорно за населённые пункты больше не держатся, а оставляют их и пытаются контратаковать после захода туда российских войск.