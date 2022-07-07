Подоляка: ВСУ начали применять тактику "активной обороны" в Донбассе

С фронта под Северском и Артёмовском начали поступать сообщения о новой тактике, которую применяют ВСУ. Это "активная оборона". В чём её суть, рассказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Смысл тактики, о которой недавно говорил главком ВСУ Валерий Залужный, состоит в том, что украинская армия больше не держится упорно за населённые пункты, а оставляет там только заслоны, пояснил эксперт.

Сами же бойцы занимают позиции рядом в лесопосадках и ждут, когда части российских войск войдут в село. Затем после огневого поражения предпринимают попытку контратаки, добавил Подоляка.

Блогер заметил, что российские военные, судя по поступающим новостям, после первых подобных случаев быстро усовершенствуют уже обкатанную тактику огневого перемалывания ВСУ.

И уже на следующей неделе станет ясно, поможет ли новая тактика Киева сдержать наступление Союзных войск, заключил аналитик.