Комбат Ходаковский: РФ сосредоточила наступательный потенциал в Донбассе

Россия сосредоточила мощный наступательный потенциал в Донбассе. Об этом сообщил командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что на территории Донбасса остаются наиболее боеспособные части Вооружённых сил Украины. По его мнению, уничтожение Донецкой группировки украинской армии существенно ослабит Киев.

"На южном и северном направлениях сейчас идут позиционные бои", — сказал Ходаковский.

При этом он добавил, что власти Украины вряд ли смогут организовать контрнаступление на освобождённые российскими военными территории. Как пояснил командир батальона, громкие заявления Киева о подготовке "миллионной армии" следует рассматривать в качестве попыток хоть как-то сгладить провалы на фронтах.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник предположил, что сообщения о контрнаступлении необходимы Украине для получения западного оружия.