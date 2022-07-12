Военкор Поддубный: шесть ракет РСЗО Himars ударили по пригороду Донецка

По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, украинские войска нанесли серию ударов по пригороду Донецка. Населённый пункт Степано-Крынка подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars.

В результате ударов украинских боевиков есть пострадавшие. Три человека погибли, 39 получили ранения различной степени тяжести.

"Установлено, что населённый пункт, расположенный к юго-западу от Шахтёрска, подвергся обстрелу из РСЗО Himars. По посёлку было выпущено шесть ракет", - написал военкор.