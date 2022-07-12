По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, украинские войска нанесли серию ударов по пригороду Донецка. Населённый пункт Степано-Крынка подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars.
В результате ударов украинских боевиков есть пострадавшие. Три человека погибли, 39 получили ранения различной степени тяжести.
"Установлено, что населённый пункт, расположенный к юго-западу от Шахтёрска, подвергся обстрелу из РСЗО Himars. По посёлку было выпущено шесть ракет", - написал военкор.
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Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.