Рогов: ВСУ стали наносить удары по Запорожской области западным оружием

Боевики ВСУ стали наносить удары по Запорожской области с помощью оружия западного производства. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что коллективный Запад — это прямой соучастник военных преступлений Киева. По его словам, от иностранного оружия гибнут мирные жители. Как пояснил Рогов, пожилые люди, дети и женщины вынуждены проводить целые ночи в бомбоубежищах.

"Украинские боевики уже начали обстреливать Запорожскую область поставленным им западным оружием", — подтвердил представитель ВГА.

Ранее в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбросили две мины на здание, расположенное рядом с Запорожской АЭС. В результате атаки со стороны ВСУ повреждены кровля и остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.