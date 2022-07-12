Украинские беспилотники сбросили две мины на здание рядом с Запорожской АЭС

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) нанесли удар по зданию, расположенному неподалёку от Запорожской АЭС.

В результате атаки повреждены кровля и остекление, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

"В 00:26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС", — сказал источник агентства.

По его словам, пострадавших в результате удара нет. Специалисты экстренных служб устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что с самого начала российской спецоперации на Украине Запад передаёт Киеву ударные дроны. Как пояснил эксперт, армия РФ успешно борется с украинскими БПЛА. Он также подчеркнул: в последнее время численность беспилотников у ВСУ существенно сократилась.