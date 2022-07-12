США заявили о планах Ирана передать РФ несколько сотен беспилотников

Соединённые Штаты заявили о планах Ирана передать Российской Федерации несколько сотен беспилотных летательных аппаратов.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан накануне первого ближневосточного турне Джозефа Байдена сообщил, что такие беспилотные аппараты ранее использовали йеменские повстанцы-хуситы для нападения на Саудовскую Аравию.

Правда, он не привел каких-то подтверждений изложенной им версии.

"Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить РФ до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения. Наша информация также свидетельствует о том, что Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля", — отметил Салливан.

Ранее Вашингтон неоднократно выступал с заявлениями, которые впоследствии не подтверждались.