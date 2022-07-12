В Киевской области задержали торговцев оружием, выдававших себя за полицейских

Представители Службы безопасности Украины рассказали о задержании злоумышленников в Киевской области, которые пытались продать оружие. Они притворялись полицейскими, отметили правоохранители.

"У предполагаемых преступников изъято 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 тысяч патронов", — заявили в СБУ.

По информации службы, обвиняемые планировали получить за оружие 20 тысяч долларов.

Ранее еврокомиссар Ильва Йоханссон сообщила о создании в Молдавии центра по борьбе с контрабандой огнестрельного оружия с Украины. Также, по словам политика, организация поможет контролировать поток мигрантов.