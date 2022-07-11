Хакер RaHDIt: разведка Украины работает с контрабандистами для продажи оружия

Разведка Украины работает с криминальными структурами и контрабандистами, чтобы перепродавать оружие Запада на "чёрном рынке". Об этом заявил участник хакерской группировки RaHDIt.

В интервью РИА Новости он предположил, что полученные от продажи техники деньги Киев может использовать в качестве дополнительного финансирования.

"Хотя, если честно, у нас есть сильное подозрение, что эти средства просто кто-то откладывает себе на пенсию", — отметил хакер.

По его словам, Киев перепродаёт гранатомёты, противотанковые системы и другое западное оборудование. Он также подчеркнул: Украина реализует на "чёрном рынке" даже американские "Джавелины" и британские системы NLAW.

Ранее участник группировки RaHDIt сообщил, что американская разведка регулярно снабжает украинскую армию спутниковыми снимками и данными радиолокации для последующего нанесения ударов по российским регионам.