Разведка Украины работает с криминальными структурами и контрабандистами, чтобы перепродавать оружие Запада на "чёрном рынке". Об этом заявил участник хакерской группировки RaHDIt.
В интервью РИА Новости он предположил, что полученные от продажи техники деньги Киев может использовать в качестве дополнительного финансирования.
"Хотя, если честно, у нас есть сильное подозрение, что эти средства просто кто-то откладывает себе на пенсию", — отметил хакер.
По его словам, Киев перепродаёт гранатомёты, противотанковые системы и другое западное оборудование. Он также подчеркнул: Украина реализует на "чёрном рынке" даже американские "Джавелины" и британские системы NLAW.
Ранее участник группировки RaHDIt сообщил, что американская разведка регулярно снабжает украинскую армию спутниковыми снимками и данными радиолокации для последующего нанесения ударов по российским регионам.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.