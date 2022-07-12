Алёхин: ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепропетровска

После освобождения Луганской Народной Республики основной удар ВС РФ будет нанесён сперва в агломерации Артёмовск — Соледар, а потом Северск — Славянск.

Об этом сообщил полковник запаса, уроженец Харькова и военный эксперт Геннадий Алёхин.

В украинском Генштабе заявляют, что там очень серьёзный укрепрайон, однако считать количество оборонительных сооружений и опорных пунктов не надо, отметил обозреватель.

"Судя по тому, как развиваются события на этих направлениях, я смею утверждать, что именно на линии Северск — Краматорск противник не будет держать оборону до последнего солдата", — заявил он в интервью изданию "Украина.ру" .

Учитывая, что на Киев работает разведка США и НАТО, украинская армия всё-таки будет отодвигаться в сторону Днепропетровска, подчеркнул Алёхин.

И основные события действительно будут развернуты в Славянске — Краматорске, однако вряд ли это будет затяжным, подытожил эксперт.