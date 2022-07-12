В МО Британии возмутились расследованием Би-би-си о казнях в Афганистане

Представители Минобороны Великобритании отреагировали на решение Би-би-си обнародовать расследование о вероятном убийстве безоружных людей в Афганистане со стороны британских силовиков. По словам политиков, журналисты дискредитируют Вооружённые силы королевства.

"Ни одно из расследований (военной полиции. — Прим. ред.) не нашло достаточных доказательств для судебного расследования. Намёки на обратное безответственны и неверны", — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее на сайте Би-би-си анонсировали материал о возможной казни безоружных граждан. Журналисты допустили, что британские силовики могли совершить военное преступление. По информации властей королевства, погибшие люди являлись повстанцами.