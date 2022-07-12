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Запад заподозрил Украину в отправке вооружения на чёрный рынок

Силовые структуры

НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений, так как не исключают, что оружие может оказаться на чёрном рынке.

Запад заподозрил Украину в отправке вооружения на чёрный рынок

Как сообщает британская газета Financial Times, ряд стран обговаривают с Киевом возможность контролировать поставляемое на Украину оружие. Североатлантический альянс желает создать систему отслеживания ввозимого в страну, где ведётся спецоперация, вооружения.

Речь идёт о грузовиках, фургонах, частных автомобилях, которые сначала поставляются в Польшу, а затем оказываются на Украине.

"После этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране", — объяснил иностранному изданию чиновник одной из стран Европы.

Ранее военный эксперт, президент Фонда "Основание" Алексей Анпилогов объяснил, что ВСУ получат "сборную солянку" оружия, эксплуатация которого будет затруднена.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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