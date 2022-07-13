Ударно-разведывательный беспилотник, принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ), сбит над Мелитополем. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, боевики, которые работают на президента Украины Владимира Зеленского, попытались нарушить ночной покой жителей Мелитополя, отправив раздевательно-ударный БПЛА "кошмарить" горожан.
"Системы ПВО России по традиции демилитаризировали его", — уточнил Рогов.
Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла удар по освобождённому Энергодару, расположенному на территории Запорожской области. Как пояснил Рогов, ВСУ атаковали город с помощью шести ударных беспилотников, однако как минимум три из них удалось сбить.
Он также предупредил Киев о возмездии за постоянные обстрелы Запорожской и Херсонской областей. Представитель ВГА подчеркнул, что такие действия украинских боевиков нельзя оставлять безнаказанными.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.