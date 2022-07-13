МО: ВКС России уничтожили 350 военных ВСУ на судостроительном заводе в Николаеве

Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру ликвидировали в Николаеве 350 украинских солдат. По информации ведомства, они находились на территории судостроительного завода.

"Уничтожено 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка", — отметили в министерстве.

Вместе с этим в МО сообщили о ликвидации 70 артиллеристов 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Также в ведомстве рассказали об уничтожении 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Ранее в министерстве заявили о ликвидации группы диверсантов, которую направили из Киева в Харьковскую область.