Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру ликвидировали в Николаеве 350 украинских солдат. По информации ведомства, они находились на территории судостроительного завода.
"Уничтожено 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка", — отметили в министерстве.
Вместе с этим в МО сообщили о ликвидации 70 артиллеристов 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Также в ведомстве рассказали об уничтожении 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 10 единиц автомобильной и специальной техники.
Ранее в министерстве заявили о ликвидации группы диверсантов, которую направили из Киева в Харьковскую область.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.