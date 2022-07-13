ВС РФ ликвидировали группу диверсантов из Киева в Харьковской области

Российские военные ликвидировали на территории Харьковской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая была переброшена из Киева.

В Минобороны РФ журналистам сообщили, что 10 украинских диверсантов попали в российский плен, ещё пять были уничтожены на месте. Как пояснили в ведомстве, членов ДРГ обнаружили в районе населённого пункта Дементиевка под Харьковом.

"Ликвидирована ДРГ переброшенного из Киева 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны", — подтвердили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Мелитопольском районе Запорожской области диверсант предпринял попытку покушения на руководителя местной администрации Андрея Сигуту. Мужчина оказал сопротивление во время задержания и был застрелен.

По словам представителя военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, Сигута не пострадал при нападении, он продолжает работать в штатном порядке, а его жизни ничего не угрожает.