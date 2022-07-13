Российские военные ликвидировали на территории Харьковской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая была переброшена из Киева.
В Минобороны РФ журналистам сообщили, что 10 украинских диверсантов попали в российский плен, ещё пять были уничтожены на месте. Как пояснили в ведомстве, членов ДРГ обнаружили в районе населённого пункта Дементиевка под Харьковом.
"Ликвидирована ДРГ переброшенного из Киева 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны", — подтвердили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Мелитопольском районе Запорожской области диверсант предпринял попытку покушения на руководителя местной администрации Андрея Сигуту. Мужчина оказал сопротивление во время задержания и был застрелен.
По словам представителя военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, Сигута не пострадал при нападении, он продолжает работать в штатном порядке, а его жизни ничего не угрожает.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.