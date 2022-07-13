Балицкий: системы ПВО сбивают ракеты ВСУ во избежание ущерба для Запорожской АЭС

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские ракеты, которые могут нанести ущерб Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

Он отметил в эфире Первого канала, что Запорожская АЭС надёжно защищена от атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Запорожская АЭС работает, мирный атом защищён российским оружием. Ракеты, которые могут нанести ущерб, сбиваются ПВО РФ", — сказал Балицкий.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что с разрешения киевского режима на АЭС в регионе проводили запрещённые эксперименты. Он также подчеркнул: исследования начали ещё при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. По его словам, с приходом к власти действующего руководителя страны Владимира Зеленского экспериментальные проекты не закрывали.