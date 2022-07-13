Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ходарёнок: американские РСЗО HIMARS годятся лишь для медийной картинки
Леонков: РФ не может просто уничтожить спутники США, отправляющие данные Киеву
Астропсихолог Лозанчич: в полнолуние не следует выяснять отношения
Марочко об ударе ВСУ по Луганску: подлая и фашистская тактика
Арестович подтвердил удар ВСУ по Луганску с помощью РСЗО HIMARS
Пушилин: американские власти не связывались с Донецком по поводу наёмников
Леонков: у союзных сил профессионализм растёт, а у ВСУ падает
Пушилин: РСЗО Himars существенно не меняют ситуацию на фронте для ВСУ
МО: ВКС России уничтожили 350 военных ВСУ на судостроительном заводе в Николаеве

Балицкий: системы ПВО сбивают ракеты ВСУ во избежание ущерба для Запорожской АЭС

Силовые структуры

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские ракеты, которые могут нанести ущерб Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

Балицкий: системы ПВО сбивают ракеты ВСУ во избежание ущерба для Запорожской АЭС

Он отметил в эфире Первого канала, что Запорожская АЭС надёжно защищена от атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Запорожская АЭС работает, мирный атом защищён российским оружием. Ракеты, которые могут нанести ущерб, сбиваются ПВО РФ", — сказал Балицкий.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что с разрешения киевского режима на АЭС в регионе проводили запрещённые эксперименты. Он также подчеркнул: исследования начали ещё при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. По его словам, с приходом к власти действующего руководителя страны Владимира Зеленского экспериментальные проекты не закрывали.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ

Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.

Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Мир. Новости мира
SCMP: США обошли Россию в игре великих держав с помощью Украины
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара
Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин
Мир. Новости мира
Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ
Силовые структуры
Владимир Зеленский рассчитывает победить РФ в СВО руками поляков
Подоляка: русские разнесут польскую армию — так закончится СВО
Силовые структуры
Подоляка: русские разнесут польскую армию — так закончится СВО
Последние материалы
Марочко об ударе ВСУ по Луганску: подлая и фашистская тактика
Арестович подтвердил удар ВСУ по Луганску с помощью РСЗО HIMARS
Пушилин: американские власти не связывались с Донецком по поводу наёмников
Леонков: у союзных сил профессионализм растёт, а у ВСУ падает
Пушилин: РСЗО Himars существенно не меняют ситуацию на фронте для ВСУ
МО: ВКС России уничтожили 350 военных ВСУ на судостроительном заводе в Николаеве
"Все в порт": Беглов, возможно, придумал новую коррупционную схему
Врач: потребление мяса и бобовых помогает бороться с депрессией
Шафран: украинским конфликтом США убивают свою страну
ВС РФ ликвидировали группу диверсантов из Киева в Харьковской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников