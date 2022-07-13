Арестович подтвердил удар ВСУ по Луганску с помощью РСЗО HIMARS

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил удар ВСУ по Луганску с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В результате атаки со стороны ВСУ повреждены боевая часть и склад боеприпасов на территории Луганска, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".

"Советник главы офиса президента Алексей Арестович подтвердил удар по Луганску. По его словам, использовалась система HIMARS", — сказано в материале.

В ночь на 13 июля украинская армия выпустила девять ракет по Луганску из американского оборудования. Мощные взрывы раздавались в районе населённых пунктов Александровка и Металлист. Помимо этого, во время ударов ВСУ к северу от Луганска начался крупный пожар.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что использование РСЗО HIMARS существенно не меняет ситуацию на фронте для украинских боевиков.