Применение Вооружёнными силами Украины (ВСУ) американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS существенно не влияет на ход боевых действий. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что эти комплексы практически не меняют картину на фронте для украинской армии. Комментируя удары ВСУ по Луганску с помощью РСЗО HIMARS, Пушилин подчеркнул: Киев легкомысленно атакует населённые пункты Донбасса из разных видов техники.
"Противник применяет абсолютно без раздумья все виды вооружения и по гражданским объектам, и по инфраструктуре", — сказал руководитель Донецкой Народной Республики.
Ранее эксперты из представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики нанесли массированный удар по Луганску, выпустив девять ракет. В результате атаки со стороны ВСУ к северу от города начался крупный пожар.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.