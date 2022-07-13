Пушилин: РСЗО Himars существенно не меняют ситуацию на фронте для ВСУ

Применение Вооружёнными силами Украины (ВСУ) американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS существенно не влияет на ход боевых действий. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что эти комплексы практически не меняют картину на фронте для украинской армии. Комментируя удары ВСУ по Луганску с помощью РСЗО HIMARS, Пушилин подчеркнул: Киев легкомысленно атакует населённые пункты Донбасса из разных видов техники.

"Противник применяет абсолютно без раздумья все виды вооружения и по гражданским объектам, и по инфраструктуре", — сказал руководитель Донецкой Народной Республики.

Ранее эксперты из представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики нанесли массированный удар по Луганску, выпустив девять ракет. В результате атаки со стороны ВСУ к северу от города начался крупный пожар.