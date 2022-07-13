Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции продолжают освобождать Донбасс в ходе военной спецоперации. В это время боевики ВСУ активизировали обстрелы населённых пунктов в Херсонской и Запорожской областях.
Основными целями украинской армии остаются склады с боеприпасами союзных сил и объекты гражданской инфраструктуры. Более того, под огонь ВСУ попадают жилые кварталы.
В последнее время ВСУ начали использовать тактику обстрела городов Донбасса разными боеприпасами, применяя разнообразные ракетные установки и артиллерийские орудия, чтобы снизить эффективность средств противовоздушной обороны.
"Выпускается несколько боеприпасов из РСЗО советского образца, на что реагируют расчёты ПВО, а пока они, что называется, отвлечены, идёт удар из американских ракетных установок", — заявляет "Военное обозрение".
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.