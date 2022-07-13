ВСУ бьют разными боеприпасами по городам для снижения эффективности ПВО

Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции продолжают освобождать Донбасс в ходе военной спецоперации. В это время боевики ВСУ активизировали обстрелы населённых пунктов в Херсонской и Запорожской областях.

Основными целями украинской армии остаются склады с боеприпасами союзных сил и объекты гражданской инфраструктуры. Более того, под огонь ВСУ попадают жилые кварталы.

В последнее время ВСУ начали использовать тактику обстрела городов Донбасса разными боеприпасами, применяя разнообразные ракетные установки и артиллерийские орудия, чтобы снизить эффективность средств противовоздушной обороны.

"Выпускается несколько боеприпасов из РСЗО советского образца, на что реагируют расчёты ПВО, а пока они, что называется, отвлечены, идёт удар из американских ракетных установок", — заявляет "Военное обозрение".