Медведев: "Донбасс отстроился после Великой Отечественной, и сейчас возродится"

Среди жителей Донбасса за 8 лет противостояния появилось немало отважных и неравнодушных людей.

Например, боец, военкор, волонтёр и писатель Георгий Медведев. В послужном списке ополченца из Макеевки много спасённых жизней и большая работа волонтёрства.

В 2014 году у него не было никаких сомнений, чью сторону занимать.

"В событиях Русской весны участвовал с первых митингов, которые проходили в Донецке, и до сих пор храню дома Георгиевский флаг небольшой и ленточку с тех дней. 2014 год, начало боевых действий, встречал уже здесь, в Донбассе", — рассказывает защитник Донбасса.

По, его словам, сегодня работа армий РФ и ЛДНР — это подвиг в каждом мгновении. Все они воюют за людей, за стариков, за детей, и не имеют права уйти, отметил военный корреспондент.

Начало спецоперации он встретил в Донецке, где записался добровольцем в легендарный батальон "Восток".

"Победа за нами, в этом нет никаких сомнений. Вопрос времени… Глобально это не противостояние даже России коллективному Западу, это сражение Добра и Зла. А Добро всегда побеждает… Донбасс возродится, отстроится, и снова будет красивым, богатым промышленным краем, каким был всегда. Отстроился после Великой Отечественной, и сейчас возродится", — цитирует Медведева издание argumenti.ru.

А всё потому, что люди здесь такие, говорит солдат. Бойцы в окопах воюют, а между боями рассуждают: кто на шахту пойдёт, кто пойдёт дома отстраивать, кто в школах детей учить. Люди мыслями — там, где война закончилась, этих людей победить невозможно, подытожил военкор.