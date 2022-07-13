Союзные силы уничтожили бронированный тягач Oshkosh M1083 в Лисичанске

Союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР уничтожили бронированный тягач Oshkosh M1083 в Лисичанске.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В Сети опубликовали первые кадры уничтоженного союзными силами на Донбассе американского бронированного среднего армейского грузовика Oshkosh FMTV M1083, переданного Украине в качестве военной помощи.

Также сообщается, что вместе с бронированным тягачом Oshkosh были уничтожены американские гаубицы М777, которые также называют «три топора».

Американское вооружение и техника были уничтожены в месте базирования в Лисичанске.

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