Союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР уничтожили бронированный тягач Oshkosh M1083 в Лисичанске.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В Сети опубликовали первые кадры уничтоженного союзными силами на Донбассе американского бронированного среднего армейского грузовика Oshkosh FMTV M1083, переданного Украине в качестве военной помощи.
Также сообщается, что вместе с бронированным тягачом Oshkosh были уничтожены американские гаубицы М777, которые также называют «три топора».
Американское вооружение и техника были уничтожены в месте базирования в Лисичанске.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.