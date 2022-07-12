WarGonzo: бойцы ЛНР захватили американскую гаубицу М777 "три топора"

Военкор Семён Пегов рассказал, что бойцы ЛНР захватили американскую гаубицу М777, также известную как "три топора".

Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) подбили и захватили американскую гаубицу М777. По словам автора проекта WarGonzo, 2-й Луганский корпус уничтожил и затрофеил М777 калибра 155-мм. Пегов отметил, что оружие опасное, но не бессмертное.

M777 — буксируемая гаубица калибром 155-мм. Гаубицы отличается от других наличием высокоточной цифровой компьютерной системы управления огнём Towed Artillery Digitization, которая использует для наведения на цель GPS и данные, полученные от беспилотников. Особым преимуществом M777 является совместимость с управляемыми снарядами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.