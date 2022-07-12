Военкор Семён Пегов рассказал, что бойцы ЛНР захватили американскую гаубицу М777, также известную как "три топора".
Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) подбили и захватили американскую гаубицу М777. По словам автора проекта WarGonzo, 2-й Луганский корпус уничтожил и затрофеил М777 калибра 155-мм. Пегов отметил, что оружие опасное, но не бессмертное.
M777 — буксируемая гаубица калибром 155-мм. Гаубицы отличается от других наличием высокоточной цифровой компьютерной системы управления огнём Towed Artillery Digitization, которая использует для наведения на цель GPS и данные, полученные от беспилотников. Особым преимуществом M777 является совместимость с управляемыми снарядами.
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