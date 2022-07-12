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WarGonzo: бойцы ЛНР захватили американскую гаубицу М777 "три топора"

Силовые структуры

Военкор Семён Пегов рассказал, что бойцы ЛНР захватили американскую гаубицу М777, также известную как "три топора".

Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) подбили и захватили американскую гаубицу М777. По словам автора проекта WarGonzo, 2-й Луганский корпус уничтожил и затрофеил М777 калибра 155-мм. Пегов отметил, что оружие опасное, но не бессмертное.

M777 — буксируемая гаубица калибром 155-мм. Гаубицы отличается от других наличием высокоточной цифровой компьютерной системы управления огнём Towed Artillery Digitization, которая использует для наведения на цель GPS и данные, полученные от беспилотников. Особым преимуществом M777 является совместимость с управляемыми снарядами.

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Русская армия захватила американскую гаубицу М777
Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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