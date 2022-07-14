Экс-депутат Рады: Шольца и фон дер Ляйен могут убить переданным Киеву оружием

Канцлера Германии Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут ликвидировать при помощи оружия, которое Запад и Евросоюз, в том числе и ФРГ, поставляют на Украину, заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

Как подчеркнул политик, много оружия и боеприпасов утекает на чёрный рынок и возвращается в Европу через контрабандистов.

"Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше куда угодно — в любую точку мира через чёрный рынок", — заявил экс-депутат. — Смешно будет если кортеж Штольца взорвут американским — javelinom или самолёт Урсулы фон дер Ляйдер собьют английским NLAW …"

Ранее Pravda.Ru писала о том, что украинские власти ведут переговоры с Вашингтоном на предмет поставок новых снарядов для РСЗО HIMARS. Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский посетовал, что те ракеты, которые поступили в распоряжение Киева, могут ударить лишь на расстояние 70 километров.