Бойцы ЛНР и РФ зашли в Северск, город находится под оперативным контролем

Союзные силы РФ и ЛНР зашли в Северск, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, и установили оперативный контроль над этим городом.

В ближайшее время военные полностью освободят Северск от украинских националистов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

"Союзные силы уже зашли в Северск. Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки", — сказал он.

Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что авангард наступающих войск РФ и ЛНР вышел на окраины Северска и Соледара. По его словам, бои уже идут в городской черте. Незадолго до этого спецназ "Отважных" Вооружённых сил России открыл дорогу на Северск, уничтожив группировку националистов в опорном пункте на западной окраине Верхнекаменского.