Союзные силы РФ и ЛНР зашли в Северск, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, и установили оперативный контроль над этим городом.
В ближайшее время военные полностью освободят Северск от украинских националистов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
"Союзные силы уже зашли в Северск. Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки", — сказал он.
Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что авангард наступающих войск РФ и ЛНР вышел на окраины Северска и Соледара. По его словам, бои уже идут в городской черте. Незадолго до этого спецназ "Отважных" Вооружённых сил России открыл дорогу на Северск, уничтожив группировку националистов в опорном пункте на западной окраине Верхнекаменского.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.