Безсонов: взяв Северск и Соледар, союзные силы двинутся на Славянск и Краматорск

После освобождения Северска и Соледара союзные силы РФ и ДНР практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск. Об этом заявил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, Северск уже находится под оперативным контролем союзных сил.

"Это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим прицельным огнём", — отметил Безсонов.

Он также предположил, что из Северска украинские солдаты будут убегать ещё быстрее, чем из Лисичанска.

Ранее источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что в ближайшее время Северск будет освобождён от украинских националистов.

Как пояснил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв, в городской черте уже идут бои. Незадолго до этого спецназ "Отважных" ВС РФ уничтожил группировку ВСУ в опорном пункте на западной окраине Верхнекаменского, открыв дорогу на Северск.