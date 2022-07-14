Захарова: военная спецоперация РФ будет продолжаться, несмотря на старания США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не остановит проведение военной спецоперации по принуждению к миру на Украине и в Донбассе до выполнения всех задач.

"Как бы ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима", — подчеркнула дипломат во время брифинга.

Ранее она объяснила, почему украинские власти постоянно напоминают о желании начать контрнаступление. По словам представителя внешнеполитического российского ведомства, Киев пытается не допустить прекращение военной помощи со стороны Запада.