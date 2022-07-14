Шеремет: российская спецоперация закончится, когда военные ВСУ сложат оружие

Спецоперация РФ на Украине будет завершена, когда военные ВСУ сложат оружие. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Он также отметил, что к власти на Украине должны прийти люди, заинтересованные в её развитии в качестве самодостаточного, добрососедского и нейтрального государства.

"Чтобы прекратилась спецоперация, украинской армии необходимо сложить оружие", — подчеркнул Шеремет в интервью РИА Новости.

Как пояснил парламентарий, Россия не допустит, чтобы рядом с ней находилось неофашистское образование, способное нести угрозу. По словам политика, Украина должна стать сильной, развитой и самостоятельной страной, а не площадкой для экспериментов Запада. Он добавил, что украинский народ заслуживает жить в "цветущем" государстве.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные прекратят боевые действия лишь в случае добровольного ухода России.