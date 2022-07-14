Спецоперация РФ на Украине будет завершена, когда военные ВСУ сложат оружие. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Он также отметил, что к власти на Украине должны прийти люди, заинтересованные в её развитии в качестве самодостаточного, добрососедского и нейтрального государства.
"Чтобы прекратилась спецоперация, украинской армии необходимо сложить оружие", — подчеркнул Шеремет в интервью РИА Новости.
Как пояснил парламентарий, Россия не допустит, чтобы рядом с ней находилось неофашистское образование, способное нести угрозу. По словам политика, Украина должна стать сильной, развитой и самостоятельной страной, а не площадкой для экспериментов Запада. Он добавил, что украинский народ заслуживает жить в "цветущем" государстве.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные прекратят боевые действия лишь в случае добровольного ухода России.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.