Последние кадры: в Донбассе боевики ВСУ взорвались от своей же гранаты

Украинские националисты провалили попытку провокации в Донбассе. Последние кадры боевиков попали в Сеть.

Из-за низких профессиональных качеств бандеровцы пострадали от своей же гранаты.

На видео, записанном самими националистами, видно, как боевики батальона "Донбасс"* попытались запустить беспилотный летательный аппарат с привязанным к нему боеприпасом. После нелскольких попыток это им удаётся сделать, но граната тут же выскальзывает и падает обратно — прямо под ноги неонацистам.

"Операторы БПЛА ВФУ — отдельный вид хворых на ум. Посмотрите, как мастерски они сами себя денацифицируют. Сразу видно, что проходили курсы в Великобритании", — комментирует портал "Военкор РеZервист".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.