Мухин: Европа — "алкоголик", который пропивает вещи из дома

Европа и Российская Федерация находятся на одном континенте, являясь "совладельцами одного таунхауса".

Об этом сообщил гендиректор Центра политинформации, политолог Алексей Мухин.

Общая жилая площадь, с одной стороны, вроде бы облегчает существование, однако, с другой стороны, провоцирует определённые конфликты и риски, уверен он.

"Бывает такая беда, когда в семье алкоголик, то он начинает пропивать вещи, мусорить на своей части, допускать деградацию инфраструктуры. Вот мы сейчас это наблюдаем в Европе. То есть беда пришла в наш европейский дом, и при помощи специальной военной операции мы пытаемся привести в чувство наших еврососедей", — заявил обозреватель.

Сегодня страны Евросоюза идут по пути, который РФ прошла в 90-е годы прошлого столетия: тотальное внешнее управление, которое ведёт к пропасти критического экономического спада, отметил в интервью "Украине.ру" Мухин.

По его словам, внешнее управление, работающее через брюссельские институты, в ближайшее время только будет усиливаться, и страны ЕС столкнутся с весьма серьёзной экономической рецессией, которую, впрочем, они уже на себе начали ощущать.