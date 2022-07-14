Главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного сделали врагом государства.
Об этом говорит внесение его данных в базу одиозного украинского сайта “Миротворец”.
На радикальном портале говорится, что Залужный обвиняется в принятии произвольных решений без учета позиции украинского лидера Владимира Зеленского. Помимо этого, главкома осудили его ошибочную боевую стратегию, которая привела Украину к военному поражению.
Ранее экс-президента Незалежной Петра Порошенко также внесли в базу “Миротворца”. Военные эксперты уже отметили, что в список врагов государства необходимо внести и самого Зеленского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.