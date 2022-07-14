Главком ВСУ Валерий Залужный попал в базу “Миротворец”

Главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного сделали врагом государства.

Об этом говорит внесение его данных в базу одиозного украинского сайта “Миротворец”.

На радикальном портале говорится, что Залужный обвиняется в принятии произвольных решений без учета позиции украинского лидера Владимира Зеленского. Помимо этого, главкома осудили его ошибочную боевую стратегию, которая привела Украину к военному поражению.

Ранее экс-президента Незалежной Петра Порошенко также внесли в базу “Миротворца”. Военные эксперты уже отметили, что в список врагов государства необходимо внести и самого Зеленского.