Посольство Соединённых Штатов на Украине призвало своих граждан, находящихся в Незалежной, немедленно покинуть эту страну.
В обращении американской дипмиссии также рекомендуется избегать публичных мероприятий и прочих массовых скоплений людей.
Чтобы выехать с Украины, американским гражданам надо обратиться в посольство.
Напомним, накануне российское посольство в Вашингтоне обратило внимание на ложь и фейки, распространяемые Соединёнными Штатами, о якобы создании "фильтрационных лагерей" для граждан Украины.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.