Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину

Посольство Соединённых Штатов на Украине призвало своих граждан, находящихся в Незалежной, немедленно покинуть эту страну.

В обращении американской дипмиссии также рекомендуется избегать публичных мероприятий и прочих массовых скоплений людей.

Чтобы выехать с Украины, американским гражданам надо обратиться в посольство.

Напомним, накануне российское посольство в Вашингтоне обратило внимание на ложь и фейки, распространяемые Соединёнными Штатами, о якобы создании "фильтрационных лагерей" для граждан Украины.