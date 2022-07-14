США продолжают очернять РФ. На сей раз в российском посольстве в Вашингтоне обратили внимание на ложь и фейки, распространяемые Белым домом, о якобы создании "фильтрационных лагерей" для граждан Украины.
В аккаунте мессенджера российское посольство заявило, что в американской администрации утверждается, будто бы армия России создала для украинцев "лагеря", где людей пытают, а затем "депортируют в отдалённые регионы РФ".
В ведомстве отметили, что очередная попытка США очернить российские Вооружённые силы связана с недовольством успехами спецоперации.
"Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима", — сказано в сообщении посольства РФ.
Также дипмиссия отметила, что граждане Украины получают гражданство России добровольно. Заявления об изъятии у них паспортов — "низкокачественная западная дезинформация".
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву освободить 1,6 млн удерживаемых украинцев. Он сказал, что их насильно лишили паспортов и заменили на российские. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что заболевание госчиновника США должно быть описано в медэнциклопедии.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.