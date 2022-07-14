Поздно вечером, 14 июля украинские националисты обстреляли город Грайворон Белгородской области.
В Интернете уже есть снимки повреждённой крыши местной библиотеки с отверстием от снаряда.
Предварительно установлено, что жертв и серьезных разрушений нет.
Сначала появилась информация, что, по всей вероятности, удар был нанесён беспилотным аппаратом. Позже пришло уточнение, что бандеровцы нанесли удар самодельной бомбой.
"Враг сбросил самопальную бомбу с беспилотника на библиотеку г. Грайворон в Белгородской области", — сообщает журналист "РусВесны" в аккаунте мессенджера.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.