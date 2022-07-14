Украина нанесла удар по Белгородской области

Поздно вечером, 14 июля украинские националисты обстреляли город Грайворон Белгородской области.

В Интернете уже есть снимки повреждённой крыши местной библиотеки с отверстием от снаряда.

Предварительно установлено, что жертв и серьезных разрушений нет.

Сначала появилась информация, что, по всей вероятности, удар был нанесён беспилотным аппаратом. Позже пришло уточнение, что бандеровцы нанесли удар самодельной бомбой.

"Враг сбросил самопальную бомбу с беспилотника на библиотеку г. Грайворон в Белгородской области", — сообщает журналист "РусВесны" в аккаунте мессенджера.