Обстрел автостанции в Донецке боевиками ВСУ вёлся из натовских гаубиц М777

Вооруженные силы Украины обстреливали автостанцию в центре Донецка из натовских гаубиц М777.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

Удар был произведен 155-мм гаубицей M777 со стороны населенного пункта Курахово.

Глава ДНР Денис Пушилин у себя в аккаунте мессенджера сообщил, что в результате обстрела погибла девушка, ехавшая с работы домой, а также водитель маршрутки. По предварительной информации, еще три человека получили ранения, сообщают "Известия".

Об ударе по автостанции также рассказывали очевидцы. Они утверждают, что на месте обстрела было несколько машин скорой помощи.

На месте работали представители МВД ДНР и спецслужбы. Военкор издания Роман Польшаков сообщил, что в месте, где всегда многолюдно, сейчас нет людей — все боятся повторного обстрела.