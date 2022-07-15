Украинская ПВО "проспала" ракетный удар по военным объектам в Харькове

Ночью 15 июля ВКС России высокоточными ракетами поразили несколько военных объектов, расположенных в Харькове. Удар оказался абсолютно неожиданным для ВСУ.

Как сообщают местные источники, противовоздушная оборона вновь "проспала" атаку: тревожные сирены взревели только после первых "прилётов". Всего харьковчане насчитали четыре мощных взрыва в городе, а точность попаданий подтверждают густые столбы чёрного дыма над целями.

Именно из Харькова, по данным разведки, киевский режим собирался начать контрнаступление. Для этого украинские власти собираются дождаться очередной поставки западного оружия, в том числе дальнобойных гаубиц.

Ранее бойцы Народной милиции ЛНР, захватившие в качестве трофея широко разрекламированную американскую пушку М777, смогли подробно ознакомиться с орудием. Они пришли к выводу, что сама гаубица "посредственная, но прицел интересный".